Цена газа в Европе установила новый исторический рекорд

Цена газа в Европе в ходе торгов впервые в истории превысила $2000 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за тыс. куб. м, или €171,52 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч)

Накануне «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

«Газпром» также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на аукционе в понедельник.