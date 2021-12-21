Войти
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
позиция
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

В Украине из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии, но отключений пока нет

123
В Украине из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии, но отключений пока нет

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за похолодания увеличилось во вторник на 1 ГВт — до 22,5 ГВт, но страна располагает необходимыми резервами мощностей, заверил министр энергетики Герман Галущенко.

«При таком потреблении на сегодня мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить потребителей соответствующим объемом электроэнергии», — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Он заверил, что Украина не планирует импортировать электроэнергию из России.

«Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать», — сказал он.

Галущенко утверждает, что отсутствие поставок из РФ никак не отразилось на прохождении на Украине осенне-зимнего периода.

Галущенко заявил, что ситуация с наличием угля на Украине стабильная в связи с регулярными поставками импортного топлива. Веерных отключений электроэнергии не ожидается, отметил он.

«Ситуация с углем сейчас стабильная. Мы видим, что происходит увеличение складов: примерно на 15% увеличился склад. Это благодаря тому, что происходит системный импорт угля морским путем», — заверил министр. По его словам, в Украину уже зашло шесть судов с импортным углем, которые поставили около 400 тыс. тонн топлива. «До конца года ожидаем захода четырех судов с почти 300 тыс. тонн угля для отечественной генерации», — уточнил он.

Читайте также: Суд Лондона обязал премьер-министра ОАЭ выплатить сбежавшей жене $730 млн

Кроме того, утверждает Галущенко, в Украине спокойная ситуация и с электроснабжением. «Никаких веерных отключений не происходит и не планируется», — уверен он.

Минэнерго, электроэнергия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 21 декабря 2021
Понедельник, 20 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016