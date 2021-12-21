В Украине из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии, но отключений пока нет

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за похолодания увеличилось во вторник на 1 ГВт — до 22,5 ГВт, но страна располагает необходимыми резервами мощностей, заверил министр энергетики Герман Галущенко.
«При таком потреблении на сегодня мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить потребителей соответствующим объемом электроэнергии», — сказал он на пресс-конференции во вторник.
Он заверил, что Украина не планирует импортировать электроэнергию из России.
«Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать», — сказал он.
Галущенко утверждает, что отсутствие поставок из РФ никак не отразилось на прохождении на Украине осенне-зимнего периода.
Галущенко заявил, что ситуация с наличием угля на Украине стабильная в связи с регулярными поставками импортного топлива. Веерных отключений электроэнергии не ожидается, отметил он.
«Ситуация с углем сейчас стабильная. Мы видим, что происходит увеличение складов: примерно на 15% увеличился склад. Это благодаря тому, что происходит системный импорт угля морским путем», — заверил министр. По его словам, в Украину уже зашло шесть судов с импортным углем, которые поставили около 400 тыс. тонн топлива. «До конца года ожидаем захода четырех судов с почти 300 тыс. тонн угля для отечественной генерации», — уточнил он.
Кроме того, утверждает Галущенко, в Украине спокойная ситуация и с электроснабжением. «Никаких веерных отключений не происходит и не планируется», — уверен он.
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