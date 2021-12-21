Комиссия не проголосовала за кандидатуру главы САП

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, однако не проголосовала за это.
Таким образом, победители конкурса есть, но не утверждены результаты, - комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.
При это решение пытались проголосовать дважды, а украинская часть конкурсной комисии обинила ее иностранных членов в заангажированности.
Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.
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