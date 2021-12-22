СБУ разоблачила в Днепре «президента Украины»

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре лидера антигосударственной организации, который публично призывал граждан к свержению конституционного строя Украины, сообщает пресс-служба СБУ в среду.
«Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призывал граждан Украины заменить их новосозданными. Среди них не исключал и вариант насильственного свержения власти», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что подозреваемый собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое правительство.
«На первом собрании добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями назначены — «председатель верховной рады», «премьер-министр», руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами», — уточняют в спецслужбе.
В СБУ добавляют, что самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины, рассчитывая достичь этого, закрепив за своими сторонниками право иметь огнестрельное оружие.
«В ходе обыска, проведенного по адресу жительства злоумышленника, изъято печати и бланки фейковых псевдообразований; компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; „фейковые“ распоряжения самопровозглашенных органов власти и „дипломатические паспорта“ высокопоставленных должностных лиц», — подчеркивают правоохранители.
Они отмечают, что в настоящее время лидеру антигосударственной организации объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.
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