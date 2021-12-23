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В Украине сегодня гололед и сильный мороз, а в пятницу потеплеет

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В Украине сегодня гололед и сильный мороз, а в пятницу потеплеет

В Украине в четверг, 23 декабря, без осадков, температура воздуха от 23° мороза ночью до 14° мороза днем.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«23 декабря переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью 14-19°, днем 5-10° мороза; в южных и западных областях ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; в Карпатах ночью 18-23°, днем 9-14° мороза.

В Киеве и области 23 декабря осадки не ожидаются, на дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 14-16°, днем 7-9° мороза; по области ночью 14-19°, днем 5-10° мороза.

В то же время, 24-25 декабря в Украине, по прогнозам синоптиков, возможны осадки и незначительное повышение температуры воздуха.

В частности, в пятницу ночью в западных областях, днем в Украине умеренный снег и мокрый снег, в Карпатах местами значительный снег; 25 декабря умеренный мокрый снег, днем местами с дождем, только в юго-западных областях без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, днем 24 декабря в Украине, ночью 25 декабря в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура 24 декабря ночью 10-15° мороза, днем около 0°, в восточной части ночью 15-20° мороза, днем 1-6° мороза, в западных областях и в Одесской области ночью 4-9° мороза, днем 0-5° теплая; 25 декабря ночью и днем около 0° (ночью в восточной части 3-8° мороза, днем на юге и крайнем западе страны 2-7° тепла).

В столичном регионе 24-25 декабря облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег, только ночью 24 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем около 0° (ночью 24 декабря 10-15° мороза).

В последующие два дня, 26-27 декабря, синоптики обещают осадки в большинстве областей.

Так, в воскресенье ожидается снег, на юге с дождем, в северной части, днем и в большинстве западных и центральных областей без существенных осадков. Температура ночью и днем 0-5° мороза, на юге страны от 2° мороза до 3° тепла (ночью в северной части 3-8° мороза).

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27 декабря ночью в юго-западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, снег, в Карпатском регионе и на юге страны с дождем. Температура ночью 6-11° (в северо-восточных областях до 14° мороза), в юго-западных областях 0-5° мороза; днем 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 0-5° тепла.

В Киеве 26-27 декабря без существенных осадков, днем 27 декабря снег. Температура ночью 26 декабря 3-8° мороза, 27 декабря 6-11° мороза; днем 0-5° мороза.

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