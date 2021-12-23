В Украине в «красной» зоне остаются только две области

По состоянию на 23 декабря в красной зоне эпидемической опасности находятся две области: Волынская и Запорожская, на желтом уровне находятся столица и другие регионы.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 23 декабря в красной зоне эпидемической опасности находятся Волынская и Запорожская области.
К желтому уровню эпидопасности отнесены Киев и остальные регионы.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 22 декабря по стране составляет 257 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 515 на 100 тыс. населения.
По состоянию на 22 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 32,6 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 28,8 на 100 тысяч населения.
Отмечается, что показатель уровня госпитализаций по состоянию на 22 декабря не превышен ни в одной области. Также ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. Так, по стране этот показатель составляет 27,3% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 26,2%.
Напомним, за сутки 22 декабря в Украине зафиксированы 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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