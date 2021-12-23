Украина и Венгрия заключили соглашение на транспортировку газа

Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Для меня лично самое важное в этом соглашении — это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину. Это шаг для усиления нашей безопасности и новых возможностей для трейдеров из Украины и Европы!», — написал Макогон на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что после проведения анбандлинга в 2020 году «Оператор ГТС Украины» проводил переговоры и согласования с международными партнерами, которые продолжаются в настоящее время.
По словам Макогона, это соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн. куб. м газа из Венгрии в Украину. В частности, как дневной объем потребления газа по Киеву, являющийся крупнейшим потребителем газа. «Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 млн. куб. м) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн. куб. м в сутки», — написал глава правления.
По его словам, эта сделка заключается на тестовые три месяца. За это время Украина и Венгрия планируют согласовать и настроили все технические и операционные процессы для продолжения ее действие с апреля 2022 года и дальнейшего увеличения гарантированных мощностей.
«Уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый лунный аукцион состоится 17 января», — подчеркнул Макогон.
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