«Нафтогаз» собирается закупать газ летом

НАК «Нафтогаз Украины», несмотря на намерения увеличить собственную добычу, летом 2022 года будет вынужден импортировать газ, для чего, в частности, планирует выпуск еврооблигаций ориентировочно в мае, сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

«Нам все равно придется импортировать газ этим летом. Для этого нужны будут существенные финансовые ресурсы, и „Нафтогаз“ планирует, в частности, выпускать еврооблигации приблизительно в мае следующего года», — сказал Витренко на брифинге в четверг в Киеве.

Он добавил, что «для этого «Нафтогаз» должен быть прибыльным и финансово устойчивым. Кроме того, необходимо завершить внедрение в Украине европейского законодательства, например в Кодексе газотранспортной системы, «который не соответствует евротребованиям».

При этом Витренко сообщил: «Мы будем повышать собственную добычу, насколько это возможно».

Вместе с тем для увеличения добычи он считает необходимым провести работу с государственными органами для устранения существующих на этом пути преград.

«Это сложная работа, нужна смена нормативной базы, чтобы Украина могла добывать больше этого ресурса», — сказал Витренко.

По его мнению, необходимо также повышать энергоэффективность и обеспечить переход тепловиков с природного на биогаз.

«Все это позволит меньше импортировать», — подытожил Витренко.

В интервью интернет-изданию РБК глава правления «Нафтогаза Украины» сказал, что объем выпуска еврооблигаций планируется в объеме более $1 млрд.