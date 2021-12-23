«Газпром» уже четвертый день подряд не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа

Российский «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на пятницу. Холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже четвертый день подряд, следует из данных платформы GSA Platform.
На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.
«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа с минувшей пятницы, а с понедельника «Газпром» и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В то же время с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.
В самом «Газпроме» отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.
На фоне этого биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа.
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