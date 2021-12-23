США не согласились с требованиями России касательно нерасширения НАТО

Вашингтон не готов соглашаться с предложениями России по «гарантиям безопасности», которые касаются НАТО. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — сказала Псаки на брифинге.
Также она отметила, что договоренности о проведении встречи между Россией и США в январе пока не достигнуто.
«Не было окончательной договоренности о том, где будет проводиться встреча и в какое время», — сказала Псаки. Пресс-секретарь отметила, что переговоры по этому вопросу пока ведутся.
Напомним, Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.
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