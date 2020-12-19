Президенту с супругой передали Вифлеемский огонь

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из рук Вифлеемский огонь.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президентскую чету и поблагодарили за возможность встретиться.

Скауты прочитали приветственное стихотворение, а потом дети - по одному представителю от каждой организации - вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем главе государства и первой леди.

Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

«Мне особенно понравились ваши слова о том, что обязательно после темноты наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу хотим в следующем году постоянного чувства светлого, теплого, важного для всех нас утра», - подчеркнул президент.

Жена главы государства также поздравила скаутов с днем Святого Николая, Рождеством и Новым годом. Елена Зеленская попросила скаутов передать их родителям и воспитателям большую благодарность за то, что они воспитывают своих детей в духе патриотизма, любви к жизни, своих друзей и семей.

Владимир и Елена Зеленские пообщались и сфотографировались с участниками встречи, также скаутам вручили памятные подарки, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину 13 декабря.

Распространение Вифлеемского огня - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.