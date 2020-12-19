Президенту с супругой передали Вифлеемский огонь

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из рук Вифлеемский огонь.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президентскую чету и поблагодарили за возможность встретиться.
Скауты прочитали приветственное стихотворение, а потом дети - по одному представителю от каждой организации - вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем главе государства и первой леди.
Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.
«Мне особенно понравились ваши слова о том, что обязательно после темноты наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу хотим в следующем году постоянного чувства светлого, теплого, важного для всех нас утра», - подчеркнул президент.
Жена главы государства также поздравила скаутов с днем Святого Николая, Рождеством и Новым годом. Елена Зеленская попросила скаутов передать их родителям и воспитателям большую благодарность за то, что они воспитывают своих детей в духе патриотизма, любви к жизни, своих друзей и семей.
Владимир и Елена Зеленские пообщались и сфотографировались с участниками встречи, также скаутам вручили памятные подарки, сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину 13 декабря.
Распространение Вифлеемского огня - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016