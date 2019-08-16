СБУ заявляет, что Россия терроризирует украинских рыбаков в Азовском море

Контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.
Как сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.
Так, в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря неподалеку от Бердянска (Запорожская обл.). Несмотря на отсутствие оснований для задержания (при осмотре украинского судна не обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей), украинских граждан в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края РФ.
Впоследствии, в отсутствие адвокатов, представителей консульского учреждения или других уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова. В связи с отказом граждан Украины подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, что предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.
«ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет „найдено“ оружие, взрывчатка, наркотики и др.», — подчеркнули в СБУ.
Таким образом, из-за реальной угрозы длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было открыто уголовное дело по ч.3 ст.256 и ч.1 ст.258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения их оштрафовали и конфисковали в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.
СБУ констатирует, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые направлены на подрыв имиджа Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря, развитию и обновлению биоресурсов, способствует его загрязнению и т.д.
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