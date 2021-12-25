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Марочные вина оказались лучшей инвестицией, чем акции и биткоин

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Марочные вина оказались лучшей инвестицией, чем акции и биткоин

Онлайн-платформы для инвестиций и продажи марочных вин, шампанского и крепкого алкоголя, зарегистрировали рекордную активность пользователей, сообщает Reuters.

По данным платформы LiveTrade, которая составляет «Индекс Бордо» (Bordeaux Index), в этом году на ней было продано 220 тыс. бутылок алкоголя премиум-класса, их средняя цена составила £230 ($308,5). В 10% случаев цена за год выросла более чем на 30%.

Сильнее всего на платформе подорожало шампанское. Например, цена на Salon le Mesnil 2002 года подскочила на 80%. Примерно настолько же она выросла и на другой винной бирже London International Vintners Exchange (Liv-ex). Сейчас бутылка этого напитка стоит примерно £11,7 тыс. ($15,7 тыс.). Как отмечает Reuters, это превышает 75-процентный рост биткоинов. Также это почти в пять раз больше, чем 18-процентный рост индекса NYSE FANG+TM (учитывает акции Tesla, Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix и Google).

Винтажные вина от Krug 2002 и 1996 годов и Comtes de Champagne от Taittinger выросли в цене более чем на 70%. Cristal Rosе 2008 года подорожало более чем на 50%.

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Financial Times со ссылкой на данные Liv-ex сообщает, что рост цен на Dom Pérignon P2 и Krug 2000 в этом году обошел некоторые фондовые индексы. За 11 месяцев шампанское подорожало на 33,7%. Для сравнения, фондовый индекс FTSE All World, который отслеживает акции компаний в развитых и развивающихся странах, вырос на 15%. Больше половины роста индекса шампанского пришлось на октябрь—ноябрь.

По данным рейтинга инвестиций в предметы роскоши The Luxury Investment Index от Knight Frank, с 2010 по 2020 год индекс привлекательности коллекционных вин вырос более чем на 120%.

инвестиции, вино
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