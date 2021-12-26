В Полтавской области три человека отравились угарным газом

В Полтавской области три человека погибли из-за отравления угарным газом, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«25 декабря в 20:15 в пгт Скороходово Полтавского района в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома, в результате отравления угарным газом (предварительно неисправность газового котла), погибли 3 человека», — сказано в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.