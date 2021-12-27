РФ попала в список основных угроз Великобритании

В числе трех наиболее враждебных стран, угрожающих Великобритании, британский государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию, Китай и Иран. Интервью с политиком опубликовала в воскресенье, 26 декабря, британская газета The Daily Telegraph.
«Три страны, о которых я вам говорил, физически располагают человеческими ресурсами, у них — мощное присутствие в киберпространстве, и они способны развертывать масштабные силы», — подчеркнул Хайндс.
По словам госминистра, эти государства также проводят информационные операции и участвуют в них «множеством различных способов».
В этой связи собеседник издания указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. По словам Дэмиана Хайндса, в некоторых своих положениях оно устарело почти на 100 лет.
Предлагаемый британским правительством новый закон о противодействии государственным угрозам предусматривает создание новой «схемы регистрации иностранного влияния» для борьбы со шпионажем зарубежных стран, напоминает The Daily Telegraph.
В качестве четвертого государства, со стороны которого Лондон видит угрозу, госминистр назвал Северную Корею.
Ранее глава MI6 Ричард Мур также перечислил РФ, КНР и Иран среди опасных для Великобритании стран.
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