РФ попала в список основных угроз Великобритании

В числе трех наиболее враждебных стран, угрожающих Великобритании, британский государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию, Китай и Иран. Интервью с политиком опубликовала в воскресенье, 26 декабря, британская газета The Daily Telegraph.

«Три страны, о которых я вам говорил, физически располагают человеческими ресурсами, у них — мощное присутствие в киберпространстве, и они способны развертывать масштабные силы», — подчеркнул Хайндс.

По словам госминистра, эти государства также проводят информационные операции и участвуют в них «множеством различных способов».

В этой связи собеседник издания указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. По словам Дэмиана Хайндса, в некоторых своих положениях оно устарело почти на 100 лет.

Предлагаемый британским правительством новый закон о противодействии государственным угрозам предусматривает создание новой «схемы регистрации иностранного влияния» для борьбы со шпионажем зарубежных стран, напоминает The Daily Telegraph.

В качестве четвертого государства, со стороны которого Лондон видит угрозу, госминистр назвал Северную Корею.

Ранее глава MI6 Ричард Мур также перечислил РФ, КНР и Иран среди опасных для Великобритании стран.