Во Франции выловили самую крупную в мире устрицу

Самая крупная в мире устрица выловлена на западном побережье Франции в коммуне Карантек. Об этом сообщают в понедельник французские СМИ.
Масса находки составила 2 230 граммов — на пару десятков граммов тяжелее прошлогоднего моллюска-рекордсмена, также выловленного на этом пляже. Для сравнения: самые крупные устрицы «калибра 0», которые можно купить на обычном рынке, как правило, немногим тяжелее 150 граммов.
Размер раковины нового «короля устриц» составил 26,5 см в длину, 13 см в ширину и 10 см в толщину. В компании Les Huitres de Pen al Lann, выловившей этого гиганта, считают, что моллюску было около 15 лет. Представитель компании Грег Бердер сообщил, что в этом году смог выловить несколько экземпляров весом более 1 кг каждый.
При этом Бердер заверил, что даже при таком размере устрица остается съедобной. Ее приобрел на Рождество клиент одного из местных заведений, но цена не разглашается. Неизвестно, как он ее открыл: для раковины такого размера простого устричного ножа недостаточно. Специалисты рекомендовали использовать молоток и долото или просто запечь устрицу в духовке, что более безопасно.
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