США и Россия проведут переговоры 10 января

Переговоры американских и российских представителей по темам контроля над вооружениями и ситуации в Украине состоятся 10 января, сообщают мировые СМИ со ссылками на представителя Совета национальной безопасности Белого дома США.

Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что на 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, а на 13 января - встреча Россия-ОБСЕ.

Подробности также не приводятся.

Напомним, на прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора. Среди требований РФ — невступление Украины в НАТО.