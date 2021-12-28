США и Россия проведут переговоры 10 января

Переговоры американских и российских представителей по темам контроля над вооружениями и ситуации в Украине состоятся 10 января, сообщают мировые СМИ со ссылками на представителя Совета национальной безопасности Белого дома США.
Подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что на 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, а на 13 января - встреча Россия-ОБСЕ.
Подробности также не приводятся.
Напомним, на прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора. Среди требований РФ — невступление Украины в НАТО.
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