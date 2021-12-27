За «тысячу Зеленского» украинцы уже приобрели более ста тысяч билетов на поезда

С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе «еПоддержка» пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты в чат-боте АО «Укрзалізниця», на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах, сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в понедельник.
«За время действия программы по состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн грн. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн», — отмечается в сообщении.
Лимит по оплате железнодорожных билетов картой «еПоддержка» равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн и оплатить его в чат-боте Укрзализныци, на сайте booking. uz.gov.ua или в кассе, напомнили в пресс-службе.
Чтобы получить специальную карту по программе «еПоддержка» в приложении банка или офлайн-отделении, нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение «Дия».
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