Молдова хочет в ЕС, но не планирует ссориться с Россией

Молдова в будущем может стать частью Евросоюза, это зависит в том числе от того, как в стране реализовываются реформы, но вступление в ЕС «это вполне реально», заявила в интервью каналу Pro TV президент этой страны Майя Санду.

Отвечая на вопрос о том, как Россия отреагирует на шаги Молдовы к европейской интеграции, Санду сказала: «То, что мы хотим двигаться вперед, не значит, что у нас не может быть конструктивных и прагматичных отношений с Российской Федерацией».

Президент указала, что есть страны ЕС, которые поддерживают с Россией хорошие отношения. Санду отметила, что считает важным диалог между Москвой и Брюсселем.

По словам президента, она не планирует вступление страны в НАТО: «В нашей Конституции написано, что мы нейтральная страна, ее никто не менял. Подобных инициатив сейчас нет. Мы не представляем никакой военной угрозы».

14 декабря в интервью Reuters Санду сказала, что Молдова стремится присоединиться к ЕС «как можно скорее», и Россия об этом знает. «Мы будем настаивать на том, что это наш выбор, и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор», — подчеркнула она.

В апреле 2014 года граждане Молдовы получили право безвизового въезда в Евросоюз, а в июне того же года страна подписала соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. Вскоре после этого Россия ввела таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдовы.