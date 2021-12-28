В Николаеве несколько микрорайонов остались без света

Утром во вторник в Николаеве из-за аварии на подстанциях произошло отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах города, ведутся восстановительные работы, сообщило местное издание «Новости-N».

«Утром во вторник, 28 декабря, в Николаеве оказались обесточены потребители сразу в нескольких районах. Аварийные отключения произошли из-за аварий на подстанциях», — говорится в сообщении на сайте издания во вторник утром, со ссылкой на «Николаевоблэнерго».

Сообщается, что в 3.59 произошла авария на подстанции 35,150 кВ «Овощная». Из-за чего без света остались мкрн. Казарского, Старый Водопой. В 5.30 электроснабжение восстановили.

Также в 4.53 аналогичная ситуация произошла на подстанциях «Терновка», «Ракетное Урочище», «Матвеевка» и «Соляные». Электроэнергию обещают восстановить к 10.00 вторника.

Кроме того, в 7.12 произошел сбой в работе подстанции «Лески», «Пески» и «Сухой Фонтан». Эта авария оставила без света Намыв, Лески и центр города. По состоянию на 8.00 электроснабжение частично восстановлено.

Из-за отсутствия электричества, в некоторых микорайонах нет отопления, а в микрорайоне Северный также нет воды — отключились насосы подкачки и в котельных.