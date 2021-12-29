Причиной взрыва в больнице в Косове могла стать заупокойная свеча

Ивано-Франковская областная прокуратура в связи с пожаром в Косовской центральной районной больнице осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди.
«По данным следствия, вечером 28 декабря 2021 на 1-м этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы вспыхнул пожар. Погибли три пациента — две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы. По предварительным данным, причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности», — сообщает Офис генерального прокурора.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.
В свою очередь в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом
«После трагической гибели одного из пациентов больницы от Covid-19, один из сотрудников учреждения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы... В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать», — сказано в сообщении.
В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы. Также отмечается, что ГСЧС проведет безотлагательные проверки больниц на состояние пожарной безопасности.
Как сообщалось, в Косовской центральной районной больнице произошел взрыв с последующим пожаром. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений персонал эвакуировал 12 больных.
Позже глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук сообщила, что в результате взрыва и последующего пожара в реанимационном отделении в Косовской центральной районной больнице погибло 4 человека, еще трое были госпитализированы в областную больницу.
Огонь повредил палату, медицинское оборудование и кровати на площади 55 кв.м. К тушению привлекался 21 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 11 человек и 2 единицы техники.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016