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Причиной взрыва в больнице в Косове могла стать заупокойная свеча

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Причиной взрыва в больнице в Косове могла стать заупокойная свеча

Ивано-Франковская областная прокуратура в связи с пожаром в Косовской центральной районной больнице осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди.

«По данным следствия, вечером 28 декабря 2021 на 1-м этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы вспыхнул пожар. Погибли три пациента — две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы. По предварительным данным, причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности», — сообщает Офис генерального прокурора.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

В свою очередь в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом

«После трагической гибели одного из пациентов больницы от Covid-19, один из сотрудников учреждения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы... В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать», — сказано в сообщении.

В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы. Также отмечается, что ГСЧС проведет безотлагательные проверки больниц на состояние пожарной безопасности.

Как сообщалось, в Косовской центральной районной больнице произошел взрыв с последующим пожаром. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений персонал эвакуировал 12 больных.

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Позже глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук сообщила, что в результате взрыва и последующего пожара в реанимационном отделении в Косовской центральной районной больнице погибло 4 человека, еще трое были госпитализированы в областную больницу.

Огонь повредил палату, медицинское оборудование и кровати на площади 55 кв.м. К тушению привлекался 21 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 11 человек и 2 единицы техники.

пожар, Ивано-Франковская область
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