В результате пожара в больнице на Прикарпатье погибли четыре человека

В результате взрыва и последующего пожара в реанимационном отделении в Косовской центральной районной больнице (Ивано-Франковская обл.) погибли четыре человека, еще трое были госпитализированы в областную больницу, заявила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

«Четыре человека погибли. Один человек, по предварительной информации, умер от болезни COVID-19, трое от пожара», — отметила Онищук.

Она добавила, что еще три человека — пострадали. Их направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. «Им предоставляется весь спектр помощи», — подчеркнула глава ОГА.

В свою очередь сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области сообщил, что возгорание произошло на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы.

«28 декабря на линию „102“ поступило сообщение о том, что в г.Косов на первом этаже четырехэтажного здания возник пожар. Речь идет о медицинском учреждении...Спасатели безотлагательно эвакуировали людей из больницы, а в дальнейшем ликвидировали пожар», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Косовской центральной районной больнице произошел взрыв с последующим пожаром. Персонал медучреждения был эвакуирован 12 больными еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в палате, где произошло возгорание, обнаружили тела двух погибших (лежачие больные), а также пострадали четыре медицинских работника, двое из которые пребывают в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести. Пострадавших госпитализировали с ожогами в больницу.

Огонь повредил палату, медицинское оборудование и кровати на площади 55 кв.м. К тушению привлекался 21 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 11 человек и 2 единицы техники.