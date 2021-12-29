В Украине выявлено 5 новых случаев заболевания штаммом «Омикрон»

В Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 штамма «Омикрон», всего зафиксировано шесть случаев указанного штамма, написал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на своей странице в Facebook в среду.

«Первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых — в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского. Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова», — написал Кузин.

Он отметил, что три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы — они путешествовали в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.