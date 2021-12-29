В Донецкой области обнаружили застреленным солдата

Специализированная прокуратура Объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Донецкой области.
«28.12.2021 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1985 года рождения, уроженца Запорожья», — сказано в сообщении прокуратуры в Facebook.
Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.
По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство".
Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
Также проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются меры по полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.
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