В Донецкой области обнаружили застреленным солдата

Специализированная прокуратура Объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Донецкой области.

«28.12.2021 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1985 года рождения, уроженца Запорожья», — сказано в сообщении прокуратуры в Facebook.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство".

Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Также проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются меры по полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.