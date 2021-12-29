Путин и Лукашенко провели переговоры

В российском Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Как передают российские СМИ, участники встречи отметили положительные результаты в сфере интеграции в рамках союзного государства — в экономике, финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
Помимо этого, российский лидер рассказал о планах по развитию взаимодействия двух стран в военной сфере.
«Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», — сказал Путин.
Лукашенко, в свою очередь, завил, что ВВП Беларуси вырос в этом году на фоне введения санкций во многом благодаря России, поблагодарив за это Путина.
«То, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, — это большая заслуга Российской Федерации и наших друзей — пусть в меньшей степени — на международной арене. Я публично, искренне вас за это благодарю», — сказал белорусский лидер.
«...любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции», — заявил он.
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