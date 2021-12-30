Совокупный госдолг Украины достиг $94 млрд

Совокупный государственный долг Украины за ноябрь 2021 года увеличился на $1,52 млрд и составил $94,15 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

«В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд гривен, в долларовом эквиваленте — на $1,52 млрд», — сказано в сообщении.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг в начале декабря составил $55,06 млрд, а внутренний — $39,09 млрд.

В октябре, по информации ведомства, совокупный государственный долг Украины превышал $90 млрд, и правительство сообщало, что работает над его реструктуризацией.