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Депутат Бундестага: Так просто взять и закрыть два успешных украинских канала – не соответствует никаким европейским стандартам

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Депутат Бундестага: Так просто взять и закрыть два успешных украинских канала – не соответствует никаким европейским стандартам

Журналистское сообщество по всей Европе возмущено ситуацией с закрытием двух украинских телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний». Об этом заявил член комитета Бундестага по иностранным дела Петр Быстронь.

«Конечно, они нападают на независимые СМИ. Эти телеканалы создавали очень качественный контент, а миллионы украинцев их смотрели. Более того, эти медиа не делали ничего противозаконного. И это не соответствует никаким европейским стандартам, так просто взять и закрыть два успешных телеканала.

Мы очень проинформированы об этом случае — журналистское сообщество по всей Европе следит за происходящим сейчас с этими медиа в Украине», — подчеркнул он.

По мнению Быстроня, действующая украинская власть закрыла эти каналы именно под зимние праздники, поскольку думала, что тогда эта новость пройдет мимо внимания общества. Однако Европа внимательно следит и будет следить за этой ситуацией.

«Конечно, это очень понятный сигнал — если ты закрываешь телеканалы, которые были за мир, которые пытались наладить нормальные отношения между Украиной и Россией», — добавил депутат Бундестага.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов — «Перший Незалежний» и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала «Перший Незалежний» после судебной победы и восстановления спутникового вещания — это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае «Первого Независимого» — наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику. Но это его не спасет от скорого и окончательного краха. Потому что в оппозиции к нему уже не только независимые телеканалы и сайты. В оппозиции к провальной политике нынешней власти — вся Украина.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы «Перший Незалежний» и UkrLive, а также медиахолдинг «Новости», который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

На фоне закрытия двух телеканалов народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому объявить мобилизацию в армию женщин — журналисток закрытых телеканалов. А его коллега Василий Нимченко заявил, что решение СНБО о прекращении вещания телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний» является признаком информационного рейдерства и узурпации власти, которая уже перешла на уровень диктатуры.

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Журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний» обратились с открытым письмом к мировому сообществу — европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям — с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине. Мировому сообществу напомнили и о том, что «112 Украина», NEWSONE и ZIK, «UkrLive» и «Перший Незалежний» не единственные жертвы действующего режима Зеленского. Ведь власть всеми способами пытается влиять на работу государственного телеканала «ДОМ», общественного вещателя «UA: Первый», телеканалов "НАШ","Эспрессо«, «Прямой», «Украина» и «Украина 24», интернет-изданий «Страна.ua» и "Шарий.

Виктор Медведчук, Первый независимый, Петр Быстронь, UkrLive
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