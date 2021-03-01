Шарий о закрытии «канала Медведчука»: Власть действует по собственному, «чертячьему» законодательству

У действующей власти было несколько лет, чтобы закрыть сайт «Миротворец», однако она это не сделала.
Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил известный журналист, видеоблогер, лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий, комментируя блокирование канала.
«Зеленский говорил, что сайты очень сложно закрыть, сейчас он вообще ничего не говорит. СБУ совместно с МВД продолжают пользоваться информацией с этого сайта. На сайте уже размещают данные несовершеннолетних детей», — сказал он.
Более того, продолжил блогер, ни МВД, ни СБУ не смогли закрыть телеграмм-канал, который распространял террористическую информацию, угрозы, ролики в стиле ИГИЛ.
«В итоге, на обращение в связи со следствием, которое проходит в Евросоюзе, отреагировал сам Телеграмм и этот канал заблокировал. Когда появляется неугодный телеканал, власти хватает часа, чтобы его заблокировать. И не надо говорить о законодательстве, они давным-давно действуют не по нему», — говорит Шарий.
По словам политика, власть действует по собственному, «чертячьему» законодательству.
«По нему можно запретить что угодно, арестовать людей, выписать подозрения, как выписали мне, или раструбить через „свои СМИ“... Я вбиваю новости и смотрю: пророссийский скандальный пропагандист Шарий. Ни одно уважающие себя СМИ так никогда не напишет. Они так пишут. И через СМИ раздуть , рассказать, что это — „пропагандистский канал“. Это вам решать? Кто вы такие, чтобы это решаешь? Кто вы такие, чтобы называть этих людей пропагандистами?» — эмоционально подытожил Анатолий Шарий.
Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с заявлением по поводу отключения телеканала «Перший Незалежний».
Блокирование канала, сказано в документе, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).
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