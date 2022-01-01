В Британии снижается уровень жизни

Британские домохозяйства сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное социальное страхование (National Insurance tax). Об этом агентству Sky News заявили эксперты из независимого аналитического центра Resolution Foundation (RF).
По прогнозам специалистов, предельная цена на топливо в стране поднимется на 500 фунтов стерлингов за год, а банкротство энергетических компаний добавит еще сто фунтов стерлингов к платежкам потребителей.
Дополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей королевства 600 фунтов сверху. Такие непропорциональные траты ударят по семьям с небольшими доходами, которые направляют большую часть средств на погашение счетов за электричество, говорится в статье.
Как отмечают эксперты RF, рост заработной платы не успевает за инфляцией. К концу 2022 года среднее жалованье будет больше нынешнего лишь на 0,1 процента. При этом в ноябре индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 5,1%, а в октябре он составил 4,2%.
Исполнительный директор агентства Торстен Белл убежден, что продукты, товары и услуги продолжат дорожать на фоне стагнирующих доходов населения. По его словам, падение покупательной способности будет столь катастрофичным, что правительству вряд ли удастся избежать вмешательства для преодоления кризиса.
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