Зеленский заявил об особом характере отношений с США

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговор с президентом США Джозефом Байденом обсудили совместные действия Украины, США и партнеров в случае дальнейшей эскалации на Донбассе, реформы и деолигархизацию в Украине.

«Первый международный разговор года с @POTUS доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации», — написал Зеленский на своей странице в Twitter в ночь на понедельник.

Он подчеркнул, что ценит «непоколебимую поддержку Украины».