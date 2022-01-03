Новый канцлер ФРГ хочет в январе встретиться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль. Как сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на неназванные источники, уже в январе глава правительства Германии рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Шольц якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой, говорится в статье. В частности, это коснется газовых отношений и украинского вопроса, пишет таблоид. Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер «уже на протяжении двух недель готовит встречу» главы правительства ФРГ с российским лидером в январе, утверждает издание.
Bild также пишет, что такое положение дел оставляет за бортом «зеленых», которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и «Северного потока — 2». Наблюдатели в ФРГ уже неоднократно говорили, что у главы МИД Анналены Бербок другой взгляд на выстраивание отношений с Москвой, нежели у социал-демократа Шольца.
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