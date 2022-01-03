В Финляндии начали предлагать четвертую дозу вакцины против ковида

В столице Финляндии Хельсинки начинают предлагать четвертую дозы вакцины против коронавируса людям с сильно ослабленным иммунитетом. Об этом сообщила в понедельник мэрия города.

«Бронирование времени на вакцинацию четвертой дозой открылось для людей в возрасте от 12 лет с сильно ослабленным иммунитетом», — говорится в сообщении. Там пояснили, что речь идет, в частности, о людях, которые прошли через пересадку органов, об онкологических больных и ряде других групп.

Получить четвертую дозу вакцины можно через 3-4 месяца после третьей.

Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития в декабре рекомендовал четвертую дозу вакцины людям с сильно ослабленной иммунной защитой.

В Финляндии с 23 декабря также начали предлагать вакцину против коронавируса населению в возрасте от 5 лет.

Две дозы вакцины к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет, третью дозу — около 800 тыс. человек (из 5,5 млн жителей страны).