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Латвия раскритиковала позицию ФРГ в конфликте вокруг Украины

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Латвия раскритиковала позицию ФРГ в конфликте вокруг Украины

Заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий должность министра обороны страны, резко раскритиковал позицию Берлина в конфликте вокруг Украины. «Нынешняя политика Германии в отношении России ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров ФРГ. Ее недостаточно и для сегодняшних противников Запада, а к ним относится и Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время», — заявил Пабрикс в интервью немецкой газете Bild, опубликованном во вторник, 25 января.

Он подчеркнул, что считает большой ошибкой позицию представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), состоящую в том, чтобы «передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения». «Немецкие политики перестали понимать, что значит политика сдерживания», — указал министр обороны Латвии.

«Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот», — добавил латвийский политик.

Напомним, Германия 21 января получила запрос Эстонии на одобрение поставок в Украину ПТРК Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Одобрение Берлина на поставку гаубиц требовалось потому, что они были выпущены в ГДР. В тот же день американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и Эстонии сообщила, что ФРГ ответила на запрос отказом.

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Сама Германия заявила ранее, что не будет поставлять Украине вооружение. «Летальное оружие не будет поставлено», — заявил в этой связи представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Отказ Берлина касается и оборонительного вооружения, если его можно применять как летальное.

Латвия, оружие, ФРГ
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