ЕС выделил Молдове €150 млн помощи

ЕС принял новую программу макрофинансовой помощи Молдавии в размере €150 млн, из них €30 млн в виде грантов и €120 млн — льготных кредитов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Европейской комиссии.
«Отвечая на запрос Молдовы, Еврокомиссия утвердила сегодня новую программу макрофинансовой помощи в размере до €150 млн, из которых €30 млн будут выделены в виде грантов и €120 млн в виде среднесрочных кредитов, предоставленных на льготных условиях», — отмечается в сообщении.
Новая программа макрофинансовой помощи будет реализовываться параллельно с аналогичной программой МВФ, условием для выделения денег станет проведение «ключевых реформ для Молдовы», направленных на подтягивание местных законов к нормам ЕС. Программа вступит в силу после ее утверждения Европарламентом и Советом ЕС.
В период с 2017 года Еврокомиссия уже выделила Молдове €160 млн макрофинансовой помощи.
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