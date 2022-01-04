Украина на четвертом месте по поставкам агропродукции в ЕС

По данным мониторинга объемов торговли сельскохозяйственными товарами в период с января по сентябрь 2021 года, Украина занимает четвертую позицию среди стран — импортеров в ЕС и находится на 14-й позиции по объемам потребления аграрного экспорта из стран Евросоюза.

Как сообщает Укринформ, информация о результатах торговли ЕС товарами аграрного сектора в январе-сентябре 2021 года обнародована во вторник на сайте Европейской Комиссии, результаты, касающиеся Украины, отражены в самом тексте торгового мониторинга.

«В ключевые страны происхождения сельскохозяйственного импорта в ЕС за первые восемь месяцев 2021 года вошли Бразилия, Великобритания, США, Украина и Китай. На эти страны приходится 36 процентов всего сельскохозяйственного импорта в ЕС», — отмечается в мониторинге.

По обнародованным данным, по итогам 2020 года на Украину приходилось 4,8 процента всего сельскохозяйственного импорта в ЕС (5 миллиардов 837 миллионов евро), что ниже показателей 2019 года (7 миллиардов 23 миллиона). В текущем году объемы поставок украинской агропромышленной продукции в ЕС начали снова расти: в период с января по сентябрь текущего года их объем составил 4 миллиарда 465 миллионов евро, что на 6,9 процента (или на 290 миллионов евро) превышает показатели этого же периода 2020 года.

Вырос также объем сельскохозяйственных товаров, которые Украина ввозила из стран ЕС. В 2020 году на Украину приходилось 1,5 процента европейского аграрного экспорта, или 2 миллиарда 841 миллион евро. С января по сентябрь текущего года этот объем составил 2 миллиарда 204 миллиона евро, что составляет 8,1 процента прироста (или +166 миллионов евро) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, за первые девять месяцев 2021 года общий объем торговли сельскохозяйственными товарами в ЕС, включая экспортные и импортные операции, вырос на 6,1 процента по сравнению с периодом с января по сентябрь 2020 года, и в абсолютных показателях составляет 239,5 миллиарда евро.

Согласно обнародованным данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в страны Европейского Союза в настоящее время имеют право экспорта 380 украинских предприятий, из них 162 предприятия-производители продукции для потребления человеком и 218 — предприятий-производителей непродовольственной продукции. Согласно этим же данным, в течение 9 месяцев 2021 года Украина увеличила общий экспорт в ЕС на 50% — до 21,8 млрд долларов, тогда как за 9 месяцев 2020-го года этот показатель составлял лишь 14,7 млрд долларов.