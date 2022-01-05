Власти Алма-Аты заявили о погромах и мародерстве в городе

На фоне массовых акций протеста в Алма-Ате устроили погромы, также зафиксированы случаи мародерства. Об этом в обращении к жителям заявил комендант, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов, передают местные СМИ.

«К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад „скорой помощи“, пожарных автомашин», — сказал Таймерденов.

По его словам, во время беспорядков были «разбиты 120 магазинов и объектов торговли», 180 предприятий общепита и около 100 офисов предприятий малого и среднего бизнеса.

«Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков», — сообщил начальник департамента полиции.

5 января город вновь «подвергся атакам экстремистов и радикалов», продолжил он. Таймерденов призвал жителей соблюдать меры, действующие в рамках введенного в городе режима чрезвычайного положения, и не поддаваться «панике и провокациям».

«Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — заявил он.

Протесты в Казахстане продолжаются четвертый день. Они начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. Сегодня протестующие захватили мэрию Алма-Аты и ряд других зданий в бывшей столице.