Власти Алма-Аты заявили о погромах и мародерстве в городе

На фоне массовых акций протеста в Алма-Ате устроили погромы, также зафиксированы случаи мародерства. Об этом в обращении к жителям заявил комендант, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов, передают местные СМИ.
«К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад „скорой помощи“, пожарных автомашин», — сказал Таймерденов.
По его словам, во время беспорядков были «разбиты 120 магазинов и объектов торговли», 180 предприятий общепита и около 100 офисов предприятий малого и среднего бизнеса.
«Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков», — сообщил начальник департамента полиции.
5 января город вновь «подвергся атакам экстремистов и радикалов», продолжил он. Таймерденов призвал жителей соблюдать меры, действующие в рамках введенного в городе режима чрезвычайного положения, и не поддаваться «панике и провокациям».
«Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — заявил он.
Протесты в Казахстане продолжаются четвертый день. Они начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. Сегодня протестующие захватили мэрию Алма-Аты и ряд других зданий в бывшей столице.
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