Латвия отправит Украине оружие

Латвия намерена отправить Украине оружие. Об этом заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс во время встречи с послом Украины в стране Александром Мищенко.

Как сообщает в четверг объединенный сайт Латвийского радио и телевидения, в ходе встречи стороны согласовывали содержимое гуманитарного груза, прежде чем тот отправится к адресату. «Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое, потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться», — указал Пабрикс.

«Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают», — заявил глава Минобороны Латвии.

Страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную, заявил в конце декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом.