Советников лидеров ФРГ и Франции прокатили в РФ на тройке

Российская сторона предложила перед переговорами с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком по деэскалации ситуации вокруг Украины в «нормандском формате» прокатиться на санях, запряженных лошадьми, дипломатическому советнику президента Франции Эмманюэлю Бонну и советнику канцлера ФРГ по внешней политике Йенсу Плётнеру.

Об этом сообщает ТАСС.

После прогулки на санях высоким представителям предложили согреться чаем у очага, разожженного у одного из флигелей усадьбы.

Внутри их уже встретил Козак, после чего гостям провели короткую экскурсию и рассказали об истории усадьбы Архангельское. Затем они направились в зал переговоров.