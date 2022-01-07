Российские военные взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Силы ОДКБ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что «миротворцы ОДКБ» вместе с правоохранителями поддерживают правопорядок в Казахстане.

По словам официального представителя российского военного ведомства, сейчас под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алма-Ате, и другие важные объекты.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате они перосли в уличные бои.

Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».