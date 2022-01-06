В Казахстан прибыли первые подразделения российских военных

Первые российские подразделения из состава «миротворческих сил ОДКБ» прибыли в Казахстан, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в составе сил ОДКБ в Казахстан направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ РФ.
Ранее о введении войск ранее попросил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он расценил ситуацию в стране как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа». Коллективные силы направлены на ограниченный период. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Беларуси, Армении, Киргизстана и Таджикистана.
Напомним, что акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. В Алма-Ате, старой столице страны, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, некоторые телеканалы временно прекратили вещание.
Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
В ночь на 6 января прошло первое заседание Совбеза под руководством Токаева: он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».
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