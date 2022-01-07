Генеральный секретарь НАТО обсудил Украину с президентом Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Столтенберга в пятницу.

«Обсудил с президентом Ниинистё ситуацию с безопасностью в Европе и наращивание Россией сил вокруг и внутри Украины. Мы призываем Россию к деэскалации. Мы продолжаем сотрудничать с нашим близким партнером Финляндией. НАТО уважает право каждой страны выбирать собственный путь», — написал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, на котором будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. В преддверии этой встречи страны НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации. Как сообщили в штаб-квартире альянса, 7 января главы МИД стран альянса проведут экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности и концентрации российских войск у границ Украины.