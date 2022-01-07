Си Цзиньпин выразил поддержку властям Казахстана

Китай решительно выступает против внешних сил, которые якобы умышленно провоцирующих беспорядки и «цветную революцию» в Казахстане, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к „цветной революции“ в Казахстане», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате до сих пор идут столкновения с силовиками, военыне применяют оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».
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