Под Черниговом в ДТП пострадали 11 человек, в том числе ребенок

Под Черниговом в воскресенье вечером на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них ребенок, всех госпитализировали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«9 января около 21:30 вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 Кипти — Глухов — Бачевск в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения», — сказано в сообщении.
Для деблокирования пострадавших привлекалось 9 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
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