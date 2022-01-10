На Донбассе двое военных подорвались на взрывном устройстве

Двое украинских военнослужащих получили несовместимые с жизнью ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины в понедельник.

«Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших за Украину героев», — говорится в сообщении, опубликованном на странице операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток по состоянию на 17.00 со стороны российских наемников на востоке Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Рубежи украинских подразделений в понедельник остались неизменными.