На Донбассе двое военных подорвались на взрывном устройстве

Двое украинских военнослужащих получили несовместимые с жизнью ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины в понедельник.
«Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших за Украину героев», — говорится в сообщении, опубликованном на странице операции Объединенных сил в Facebook.
С начала суток по состоянию на 17.00 со стороны российских наемников на востоке Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.
Рубежи украинских подразделений в понедельник остались неизменными.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016