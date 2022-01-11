В Казахстане чиновникам и депутатам пять лет не будут повышать зарплаты

Зарплаты чиновников Казахстана в течение пяти лет будут оставаться на нынешнем уровне. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания с правительством, трансляцию вел телеканал «Хабар-24».

«Считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат у членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал Токаев. Решение президент обосновал тем, что у указанных чиновников «вполне достаточна».

Ранее Токаев заявлял о том, что чиновники Казахстана ведут диалог с гражданами неэффективно. По мнению президента, руководители госорганов не умеют или даже боятся общаться с народом. Но члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы организовывать встречи с жителями, сообщил Токаев.

В Казахстане из-за двукратного повышения цен на газ 2 января вспыхнули протесты. Они начались на западе страны, но потом охватили всю страну. Власти объявили чрезвычайное положение по всему Казахстану 5 января. Токаев также отправил правительство в отставку и сместил на посту главы Совета безопасности бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.