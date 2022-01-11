США выделят дополнительную помощь Украине

По информации американской телекомпании CNN, американская администрация в конце декабря тайно одобрила выделение дополнительной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В частности, Вашингтон планирует поставить стрелковое оружие и боеприпасы, медицинское оборудование, запасные части и средства радиолокационного наблюдения, указывает телеканал в понедельник, 10 января, со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

При этом Конгресс США был уведомлен о выделении дополнительной помощи только в начале января, а некоторые чиновники узнали об этом по засекреченным каналам, сообщили источники телеканала.

Данный пакет дополнительной помощи был одобрен всего за несколько недель до переговоров между США и Россией по урегулированию конфликта. Собеседники CNN предположили, что администрация стремилась не привлекать внимания к этому решению перед встречей в Женеве.

В конце декабря Байден поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2022 финансовый год, который включает в себя 300 млн долларов (около 265 млн евро) на военную помощь Украине и 150 млн долларов (около 132 млн евро) на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.