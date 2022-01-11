В Минэнерго уверяют, что проблем с электричеством не будет

Энергосистема Украины сбалансирована и имеет необходимый запас мощности для обеспечения роста потребления электроэнергии в отопительном сезоне-2021-2022 годов., сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Система сбалансирована и обеспечена необходимым ресурсом. Для примера, если вчера потребление э/э было 22,6 тыс. МВт, то при таком потреблении мы имеем очень существенный резерв мощности: атомной генерации более 1 тыс. МВт, тепловой — около 500 МВт, ГЭС — около 2 тыс. МВт. Необходимый запас мощности есть», — сказал глава Минэнерго в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Он также отметил, что второй месяц подряд происходит устойчивое накопление угля на складах ТЭС, объем которого к 11 января достиг 714 тыс. тонн, что почти на 200 тыс. тонн больше показателя на такую же дату декабря 2021 года.

«Это обеспечивается диверсификацией источников поставок из-за блокады со стороны Российской Федерации и ритмичностью поставок морем, и мы будем обеспечены углем на протяжении всего отопительного сезона», — заверил министр.

Галущенко также обратил внимание, что при росте потребления электроэнергии приблизительно на 6% в сравнении с прошлым отопительным сезоном на столько же снижается потребление газа.