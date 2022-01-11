Токаев отменил сбор, который шел связанной с дочкой Назарбаева компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении компании «Оператор РОП». Об этом он сказал во время выступления на заседании парламента страны. Компанию связывают с одной из дочерей бывшего главы государства Алией Назарбаевой.
«У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется «Оператор РОП». Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО «Оператор РОП», — сказал Токаев.
Он указал, что утилизационными платежами должна заниматься государственная организация, как за рубежом. Глава государства предложил пересмотреть и ставки самих сборов.
Компания занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов, утилизационными платежами.
По данным СМИ, «Оператор РОП» связана с младшей дочерью Нурсултана Назарбаева Алией.
Бывший президент Назарбаев после начала протестов в стране пропал из публичного пространства. 5 января Токаев объявил, что сменит Назарбаева на должности главы Совета безопасности страны, которую тот занимал почти 30 лет.
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