Назарбаев уступил председательство в правящей партии Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), правящей в этой стране. Решение было принято единогласно на внеочередном партийном съезде, сообщила в пятницу, 28 января, пресс-служба казахстанского президента.

Токаев пообещал поднять вопрос о целесообразности своего председательства в партии. «Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства», — заявил он. Кроме того он призвал делегатов: «Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны».

Предложение избрать Касым-Жомарта Токаева председателем «Нур Отан» внес на съезде бывший лидер партии, экс-президент страны Нурсултан Назарбаев, которого Токаев в ходе январских протестов и беспорядков сместил с поста главы влиятельного Совета безопасности. В середине января Назарбаев в видеообращении к народу Казахстана объявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совета безопасности и вскоре будет избран председателем партии «Нур Отан».

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана — Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи «в преодолении террористической угрозы». В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан, а в конце января парламент отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК).