В Киеве задержали мужчину с боевой гранатой в кармане

Сотрудники Национальной полиции разоблачили в Святошинском районе столицы мужчину, носившего в кармане боевую гранату РГД-5 и запал к ней, сообщает пресс-служба полиции Киева во вторник.
«Во время поверхностного осмотра в кармане киевлянина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал к ней. Следователь удалил опасные предметы и направил на соответствующую экспертизу. По предварительному заключению специалистов профильной службы изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных к проведению взрыва», — говорится в сообщении.
В полиции уточняют, что фигурант, которым оказался ранее не судимый мужчина 1981 года рождения, был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В данный момент полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.
«Проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Фигуранту готовится сообщение о подозрении», — отмечают правоохранители.
Они уточняют, что санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
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